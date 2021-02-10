شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مصابى حادث تصادم 3 أتوبيسات بطريق الإسماعيلية - الزقازيق إلى 65 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد مصابى حادث تصادم 3 أتوبيسات، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق"، بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق إلى 65 مصابا، حيث كانت تقل عمال شركة الاستثمار بالإسماعيلية، ما أدى إلى تصادم أتوبيس فى شجرة على الطريق، بينما سقط الآخر بترعة الإسماعيلية، وهرب الأتوبيس الثالث عقب الحادث.

على الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حسن درويش، بكافة سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والذى يعمل مستشفى طوارئ بعد غلق المستشفى العام بالإسماعيلية وتحويله إلى مجمع طبى، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بوقوع حادث بين تصادم أتوبيسين، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، وإصابة 55 عاملا حتى الآن حسب الحصر المبدئى للحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، لتلقى العلاج، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور، ويواصل الإسعاف نقل المصابين.

وأكد مصدر طبى بمستشفى الصدر بالإسماعيلية، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور.