شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: خروج 55 مصابًا من المستشفى فى حادث أتوبيسى "الإسماعيلية - الزقازيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف "مجاهد"، أنه تم خروج 55 حالة من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتحسن حالتهم الصحية، لافتًا إلى أن 3 مصابين لايزالون في المستشفى ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.