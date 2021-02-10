القبض على عاطل قتل صديقه لسرقة هاتفه المحمول في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عاطل، بتهمة قتل صديقه لسرقة هاتفه المحمول بالشرقية.

تلقى مركز أبو حماد بلاغًا بالعثور على جثة سائق "توك توك"، 21 سنة مُقيم دائرة المركز"، والعثور على بعد حوالى 300 متر من مكان جثته على "التوك توك" الخاص به بمياه ترعة السعدية دائرة المركز .

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، إلى تحديد مرتكب الواقعة عاطل 26 سنة مقيم ببندر أبو حماد .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وقرر أنه على علاقة بالمجنى عليه فعقد العزم على استدراج المجنى عليه والتخلص منه وسرقة دراجته النارية .

وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه ببندر أبو حماد وطلب منه توصيله إلى مسكنه وانتظاره مدعياً إحضار مبلغ مالي ثم قام بإحضار سلاح أبيض "سكين" واستقل معه التوك توك وطلب منه توصيله إلى محل العثور وحال وصولهما بالقرب من منزل كوبرى العباسة دائرة المركز طلب منه التوقف على يمين الطريق لانتظار أحد الأشخاص ثم قام بغافلته وتعدى علية بالطعن بالسكين وكذا ضربة بحجر حتى أودى بحياته واستولى على التوك توك وهاتف المجنى عليه وخشية افتضاح أمره تخلص من التوك توك بمكان العثور .

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى علية، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات .