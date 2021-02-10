شكرا لقرائتكم خبر عن طبقا للائحته الجديدة .. موازنة «الشيوخ» مستقلة ولاتخضع لرقابة أي سلطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من إعداد تقريرها عن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ومن المنتظر إقرارها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل.

ونظمت اللائحة في المواد من 262 إلى 265 موازنة المجلس، حيث جعلت المجلس مستقلا بموازنته، وتدرج رقمًا واحدًا في موازنة الدولة ويُعِدُّ مكتب المجلس مشروعَ موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى في ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس.

ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالي للاعتماد المطلوب، وتودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس.

ولا يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه، ويتولى المجلس حساباته بنفسه، وهو في ذلك غير خاضع لأي رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشاري يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشؤون المالية الأخرى للمجلس.