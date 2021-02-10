شكرا لقرائتكم خبر عن «تكنولوجيا المعلومات وإعادة تأهيل المباني التراثية».. ندوة بالجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ندوة افتراضية، لمناقشة «كيفية إعادة تأهيل المباني التراثية»، أمس، بمشاركة عدد من الخبراء والاستشاريين وأساتذة وطلبة الجامعة.

وقال الدكتور أمين شكرى، أستاذ هندسة وعلوم الحاسب بالجامعة المصرية اليابانية، الباحث الرئيسي لمشروع إعادة تأهيل المباني التراثية بمحافظة الإسكندرية، الممول جزئيا من الاتحاد الأوروبى، إن المشروع يهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال إعادة تأهيل المباني ذات الطابع التراثي، عن طريق تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد للمباني المستهدفة تتضمن أيضا معلومات عن مواد وأسلوب البناء من أجل تسهيل استراتيجيات الصيانة وعمل محاكاة لدرجات الحرارة داخل هذه المباني لدراسة مدى حاجتها إلى التدفئة أو التبريد خلال فصول السنة المختلفة.

وأوضح «شكرى» أن المشروع تضمن اقتراح استراتيجيات لخفض تكاليف استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها، وتقديم أداة للمالك العام لإدارة ومراقبة وترشيد معدلات استهلاك الطاقة من أجل الحفاظ على البيئة وعلى المباني التراثية في آن واحد.

وأضاف أن الفريق البحثى سيقوم بإعداد ورشة عمل حول ترشيد الطاقة في المبانى عامة والتراثية خاصة، مشيرا إلى أنه تم إلقاء الضوء على دراسة إمكانية إنشاء هيئات تتولى عمليات تمويل مشاريع مماثلة لترشيد استهلاك الطاقة في المباني التراثية والعامة.