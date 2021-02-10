«زراعة الإسكندرية» تناقش مشاكل الأسمدة الأزوتية وتدبير التقاوي الصيفية بالجمعيات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف المهندس طارق زكى صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمحافظة الإسكندرية، مسؤولو التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية، على مستوى المحافظة، بتذليل مشكلات الجمعيات التعاونية الزراعية، وتدبير التقاوي الخاصة بالمحاصيل الصيفية للمزارعين من خلال الجمعيات.

وقال إن اللجنة ضمت كل من المهندسة أميرة الأحمدي مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالإسكندرية، رافقها المهندس هانى عبدالعظيم محمد، مدير إدارة تعاون العامرية وبرج العرب، والمهندس على محمود طه، مفتش تعاون العامرية، وبرج العرب، والمحاسب ابراهيم وهب الله، المراقب المالي بالإدارة العامة للتعاون الزراعي، حيث قاموا بالمرور على جمعية سيدى مسعود التعاونية الزراعية، وجمعية أبوبكر الصديق الزراعية، ودارت المناقشات حول العديد من المشاكل التي تتعلق بالأسمدة، وكيفية استعداد الجمعيات لاستقبال التقاوى الصيفية، وضرورة أن يكون للجمعيات مشروعات منتجة لزيادة دخل الجمعيات والحائزين، وأهم الإرشادات الزراعية والإنتاجية والخدمية التي تقدمها الجمعيات للمزارعين.

وأشار إلى أنه تم تسيير لجنة فنية للمرور على الحقول الارشادية لمحصول القمح في زمام إدارة برج العرب الزراعية، ورصد أي إصابات بأمراض محاصيل القمح وتقديم الإرشادات والنصائح للمزارعين.

ولفت إلى أن الإسكندرية، خصصت مساحات معينة لزراعة المحاصيل الشتوية هذا العام 2020/2021 على مستوى المحافظة، شملت القمح، والبرسيم، والفول، وبنجر السكر، والشعير، إذ تم زراعة المستهدف من محصول البرسيم والمقدر بـ 9488 فدان، فيما جرى زراعة 4260 فدان بمحصول الفول السوداني، وزراعة 7818 فدان من محصول بنجر السكر زراعة 3200 فدان بمحصول الشعير.

"زراعة الاسكندرية" تناقش مشاكل الأسمدة الأزوتية وتدبير التقاوي الصيفية بالجمعيات (صور)

"زراعة الاسكندرية" تناقش مشاكل الأسمدة الأزوتية وتدبير التقاوي الصيفية بالجمعيات (صور)

"زراعة الاسكندرية" تناقش مشاكل الأسمدة الأزوتية وتدبير التقاوي الصيفية بالجمعيات (صور)

"زراعة الاسكندرية" تناقش مشاكل الأسمدة الأزوتية وتدبير التقاوي الصيفية بالجمعيات (صور)

"زراعة الاسكندرية" تناقش مشاكل الأسمدة الأزوتية وتدبير التقاوي الصيفية بالجمعيات (صور)

"زراعة الاسكندرية" تناقش مشاكل الأسمدة الأزوتية وتدبير التقاوي الصيفية بالجمعيات (صور)

"زراعة الاسكندرية" تناقش مشاكل الأسمدة الأزوتية وتدبير التقاوي الصيفية بالجمعيات (صور)

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