شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش استعدادات وجاهزية مركز القياس والتقويم للامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماع مجلس إدارة مركز القياس والتقويم بالجامعة، بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس مجلس الادارة، والدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشار «غرباوي»، إلى أنه خلال الاجتماع تم مناقشة استعدادات وجاهزية مركز القياس والتقويم والوحدات التابعة له بالكليات للامتحانات وعمليات التصحيح الالكترونى وذلك قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وجه رئيس الجامعة بضرورة تحليل البيانات الخاصة بنتائج الطلاب في الاختبارات لتكون مؤشر وموجه للعملية التعليمية بالجامعة، كما أشار إلى أن المركز يقوم بدوره في تقديم الاستشارات الفنية في مجال القياس والتقويم والتوعية باهمية الاختبارات واعدادها وعلاقتها بنواتج التعلم وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن المجلس وافق على إنشاء مجلة علمية للمركز وذلك في ضوء تفعيل أهداف المركز لزيادة الوعى الثقافى في مجال القياس والتقويم.

وأشار الدكتور أحمد حلمى أبو المجد، مدير المركز، إلى أن المجلس وافق على عقد دورات تدريبية في مجال القياس والتقويم وإعداد الاختبارات ونواتج التعلم والاختبارات الإلكترونية وبنوك الأسئلة. حضر الاجتماع الدكتور رأفت شيبة الحمد عضو مجلس الإدارة مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الزراعة، وعماد أحمد مدير التوجيه، وصلاح محمد مدير إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص.