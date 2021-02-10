شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تضبط محال التخفضيات الوهمية: تحرير 76 مخالفة منذ انطلاق الأوكازيون الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التموين، الأربعاء، أن عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون خلال الثلاثة أيام الماضية بلغت 1523 محلاً تجاريًا، وعلى المحال التجارية أن تتقدم بطلبات لمديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون تنوعت ما بين 82 محال قطاع أعمال و1395 قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة 11 محال قطاع تعاوني و35 قطاع استثماري.

وأكدت وزارة التموين أن عدد المحاضر التي حررت منذ بدء الأوكازيون بلغت 76 محضرًا، تنوعت ما بين (3 محاضر عدم إعلان، 73 محضر أوكازيون وهمي).

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨.