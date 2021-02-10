شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيو غزة يوجهون الشكر للرئيس السيسي على فتح معبر رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه فلسطينيو قطاع غزة الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على فتح معبر رفح البري في شمال سيناء لتنقل المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين بين مصر وقطاع غزة.

وقال محمد النجار، من غزة: «بارك الله في الرئيس السيسي على تخفيف المعاناة عن كاهل أهالي قطاع غزة، وبارك الله في كل إنسان يخفف المعاناة عن شعب غزة»، مؤكدًا أن مصر دوما الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية ودائما ما تنتصر لقضايا الشعوب العربية.

وأضاف محمود الرقيب، من غزة، أنه يشكر القيادة المصرية والرئيس السيسي على فتح معبر رفح البري، وتابع: «مصر العروبة ستبقى أكبر أمل للفلسطينيين، متمنين منها المزيد».

ووجه «الرقيب» الشكر للقوات المسلحة المصرية والشرطة وقائد تأمين معدية الفردان على الجهود الطيبة في تسيير سفر الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة والعكس والتعامل بكل حزم مع بعض السائقين الاستغلاليين.

وأضاف خضر جابر، من غزة، أن الشكر موصول للرئيس السيسي والقيادة المصرية على تخفيف المعاناة مع أهالي غزة، وعلى رعاية المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.. راجيًا من السلطات المصرية إلغاء رسوم الجنسية للفلسطينيين من أبناء الأم المصرية.

وقال أبونضال، من غزة: «تحيا مصر، اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها، وتحية لمصر من أبنائها في قطاع غزة، فدائما مصر هي الأم الحنونة على أبنائها في قطاع غزة، ولها كل المواقف المشرفة على مر التاريخ في مساندة ودعم القضية الفلسطينية».

وقال المختار كمال الخطيب، شيخ الفلسطينيين بسيناء ومندوب السفارة الفلسطينية بالقاهرة في العريش، إن قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح معبر رفح البري خطوة ايجابية كبيرة تتبعها عدة خطوات، وبداية خير باذن الله لأهالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن جميع الأجهزة المصرية بشمال سيناء تقدم تسهيلات كبيرة أمام الفلسطينيين المقيمين في شمال سيناء والمقيمين في باقي محافظات الجمهورية بناء على توجيهات السيد الرئيس السيسي.

بدوره تقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة في تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.