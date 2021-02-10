شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا الفاتورة الضريبية الإلكترونية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طلعت عبدالسلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن الفاتورة الضريبية الإلكترونية ستقلل من تدخل العنصر البشري بشكل كبير في مسألة الفحص.

وأشار «عبدالسلام»، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن مصلحة الضرائب كانت تفحص الممول قديمًا من خلال وجوب الذهاب إليه للاطلاع على الدفاتر والسجلات والفواتير.

وأوضح أن مصلحة الضرائب أنشأت نظاما مركزيا يرتبط مع النظام المحاسبي للممول أو أي شركة، بحيث أن الممول عندما يصدر فاتورة البيع في ذات اللحظة تكون كل بيانات الفاتورة موجودة في مصلحة الضرائب، مضيفا أن النظام الجديد يبدأ مراجعتها والتحقق من أطرافها وصحتها والتوقيع الإلكتروني قبل اعتمادها.

وتابع أن كل ذلك يتم لحظيًا بسبب امتلاك المصلحة كل فواتير الشراء والبيع من جانب الممول، لافتًا إلى أنه دور مأمور الضرائب تقلص في ظل النظام الجديد الذي أخذ دوره في الفحص بديلا عن المأمور.