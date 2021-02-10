شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9000 رغيف خبز مُدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من حملاتها اليومية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين، ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق، لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

من جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي مدير الإدارة، والدكتورة سحر لطفي، رئيس مركز ومدينة ههيا، تمكنوا من ضبط سيارة نصف نقل غير مرخصة، على طريق ههيا أبوكبير محملة بخبز مدعم بمقدار 9000 رغيف لإعادة بيعه في السوق السوداء واستغلال المواطنين.

تم التحفظ على السائق والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 284 لسنة 2021 جنح أ.د.ط ههيا ضد سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.