شكرا لقرائتكم خبر عن بنك سعودي يُعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط وطرق التقديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن بنك الراجحي السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بالبنك.

وعن كيفية التقديم إلكترونيًا:

الشروط

1. الحصول على مؤهل دراسي مناسب بقسم إدارة الأعمال.

2. أن يكون لدى المُتقدم سنوات خبرة لا تقل عن 12 سنة.

طرق التقديم

1. تسجيل الدخول على صفحة بنك الراجحي.

2. اختيار تبويب وظائف شاغرة.

3. يقوم المُتقدم بفحص مختلف الوظائف المتاحة بالموقع، والاطلاع على الشروط الخاصة بكل وظيفة.

4. ملء طلب التقديم من خلال كتابة البيانات المطلوبة في الخانات الخاصة بها، مثل الاسم، ورقم الهوية، والخبرات.

5. إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

6. والنقر على مربع تقديم بعد التأكد من صحة كافة البيانات.