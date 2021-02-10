شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف رواتب شهر فبراير 2021 لجميع موظفي الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد وزار المالية لصرف رواتب شهر فبراير لنحو 5 ملايين موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة، بداية من الاثنين الموافق 23 من الشهر الجاري، وفقا لكتاب دوري صدر عن وزارة المالية، ديسمبر الماضي.

حددت وزارة المالية مواعيد صرف رواتب نحو 5 ملايين عامل وموظف بالدولة لمدة 3 أشهر مقبلة، وقسمت عمليات صرف الرواتب للموظفين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام، باستثناء شهر مارس على يومين فقط، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وبحسب الكتاب الدوري يبدأ الموظفون في صرف رواتبهم على مدار 3 أيام، تبدأ من الاثنين 23 وحتى 25 فبراير الحالي.

وقسمت وزارة المالية صرف الرواتب على العاملين بالوزارات والجهات الإدارية المختلفة على 3 أيام، ضمن نظام لصرف الرواتب، وأعلنت تطبيقه وفق كتاب دوري، لضمان عدم تزاحم الموظفين، وتنظيم عملية الصرف، ضمن الإجراءات الاحترازية.

ويبدأ صرف رواتب فبراير المقبل الجاري يوم الاثنين 23 فبراير للعاملين في 35 وزارة وهيئة، ثم صرف رواتب العاملين في 21 وزارة وهيئة أخرى يوم الثلاثاء 24 فبراير، ثم تصرف رواتب العاملين في 9 وزارات وهيئات يوم الأربعاء 25 فبراير.

ومن بين الوزارات التي ستصرف رواتب العاملين بها في اليوم الأول الموافق 23 فبراير، الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة.

بينما ستتلقى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، رواتب العاملين في اليوم الثاني 24 فبراير، لتصرف بعدها في اليوم الثالث 25 فبراير رواتب العاملين بوزارات: التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.