شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مصور مصرى ضمن الفائزين بـ«TPOTY» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناير 2021 أعلنت مسابقة «Travel Photographer of the Year Award» التي تعقد في المملكة المتحدة للمصورين المتخصصين في تصوير السفر، أسماء الفائزين في دورتها لعام 2020، والتي شملت اسم المصور الفوتوغرافي المصري ياسر علاء، ليرد اسم مصر للمرة الأولى ضمن الدول الفائزة في تاريخ المسابقة الذي يمتد لمدة 18 عام.

قالت المؤسسة المنظمة للمسابقة في بيان على موقعها الرسمي«tpoty»: «كان لدينا مستوى عالٍ بشكل لا يصدق من المشاركات لصور السفر لعام 2020، ونود أن نشكر جميع المشاركين وأعضاء لجنة التحكيم، الذين أعطوا الكثير من وقتهم لاختيار الفائزين».

تعد المسابقة من المسابقات الدولية التي تجذب عدد كبير من المصورين سواء كانوا محترفين أو شبه محترفين أو هواة لذلك يشارك فيها عدد كبير من المصورين من جنسيات مختلفة، إذ شارك بدورتها الأخيرة 25 ألف صورة من 147 دولة حول العالم.

من هو المصور المصري الفائز؟

ياسر علاء، 27 عام مقيم بالإسكندرية، مصور فوتوغرافي مصري، يهوى التصوير منذ أن كان في السابعة عشر من عمره، بالتزامن مع أحداث ثورة 25 يناير، إذ أنه بدأ بالتدريب على التصوير الصحفي، ثم بدأ في تجربة أنواع مختلفة من التصوير مثل البورتريه والتجريد، حتى وصل إلى مرحلة الاحتراف في تصوير السفر.

يقول «علاء» لـ «المصري اليوم» إنه يمارس أنواع مختلفة من التصوير، لكنه يحب تصوير السفر بشكل خاص، حيث يجعله يستكشف الدول المختلفة من منظور فوتوغرافي، كما يمكنه من أن يجعل المشاهد يشعر وكأنه يذهب في رحلة بصرية إلى دولة ما، الأمر الذي يشجعه على زيارة تلك الأماكن«.

المصور المصري الفائز شارك في عدد من المسابقات وحصل على عدة جوائز، مثل جائزة ناشونال جيوجرافك الهند الكبرى والجائزة الوطنية في مسابقة «سوني» العالمية والميدالية الذهبية من الجمعية الأمريكية للتصوير، كما قام بتحكيم عدة مسابقات مثل صالون باكو الفوتوغرافي في أذربيجان ومسابقة الإبداع الوطنية في رومانيا والمسابقة الدولية لصحافة الشباب.

وأشار «علاء» إلى أنه عمل لفترة كمحاضر للتصوير في جامعة «ديلهي» بالهند«، وأنه حاصل على بعض الامتيازات من الاتحاد الدولي للتصوير الفوتوغرافي في فرنسا والجمعية الملكية للتصوير في المملكة المتحدة، وتم نشر أعماله في ناشونال جيوجرافيك الهندية، وكذلك صحيفة»الغارديان«البريطانية.

تفاصيل مشاركة مصر في المسابقة

أوضح ياسر علاء «تتكون المسابقة من مرحلتين، الأولى يتم فيها التواصل مع منسقيها أون لاين، م نقوم بملء الاستمارة وإرفاقها بالصورة التي سيتم لمشاركة من خلالها، وبعد تحديد المصورين المؤهلين للمرحلة الثانية، يتم إرسال الصورة الأصلية التي تم التقاطها بالكاميرا بدون أي تعديل وصورة أخرى معدلة بحجم كبير، ثم يتم إعلان الفائزين».

أضاف «تنقسم المسابقة إلى أربعة أقسام، وهم القصص المصورة وصور الموبايل والفيديو وصور السفر، وهناك ثلاث مستويات للجوائز وهم المركز الأول والمركز الثاني والجائزة الشرفية، مشيرًات حصوله على الجائزة الشرفية».

يروي ياسر علاء تفاصيل التقاطه للصورة الفائزة، «الصورة الفائزة تم التقطاها في مركز حيدر عليف الثقافي في مدينة باكو في اذربيجان، هو أحد المراكز الثقافية المشهورة عالمياً، وصمم بواسطة المعمارية العراقية زها حديد»، لافتًا إلى أنه سيتم عرض الصورة في معارض في لندن والإمارات في شهري فبراير ومايو المقبلين«.

الصورة الفائزة

وعن مشروعاته خلال الفترة المقبلة فقال: «أخطط لسفرية جديدة من أجل التصوير في نيبال، ولكنها تعطلت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وحاليًا أعمل كمصور وأقوم بإعطاء كورسات في التصوير».