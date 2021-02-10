شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. قطع الكهرباء عن عدد من مناطق مدينة العريش للصيانة الدورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم شركة الكهرباء، بشمال سيناء، السبت المقبل، بقطع التيار الكهربي عن عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش، لمدة 5 ساعات متتالية، للصيانة الدورية.

وأكدت الشركة، في بيان، أنه سيتم قطع التيار الكهربي عن شوارع البوستة، و23 يوليو، وشكري القوتلي، وجندل، والقاهرة، ومناطق السوق المركزية، وسوق المحاسنة والمجلس، ووسط البلد، والموقف القديم، والسلايمة، والصفا، والتأمينات الاجتماعية، ومصطفي كامل، وأحمد عرابي، والمحافظة القديمة، والمنطقة الأزهرية، وذلك لإجراء الصيانة الدورية، في لوحة كهرباء 23 يوليو بالعريش.

وأضافت الشركة أن انقطاع الكهرباء سيكون اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا، وأنه سوف تتم إعادة التيار الكهربائي فور انتهاء الصيانة الدورية.