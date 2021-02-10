شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بغرب الإسكندرية.. والحصيلة ترتفع لـ25 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قادت الدكتورة نادية فتحي، مدير عام إدارة غرب الإسكندرية التعليمية، حملة ميدانية لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية التي تتستر تحت مسميات جمعيات خيرية ومقار، لتقديم خدمات لفئات معينة من ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام والهمم، لإعطاء الدروس الخصوصية.

وقالت «نادية»، لـ«المصرى اليوم»، إن الحملة تأتى في إطار حرص المديرية على سلامة الطلاب في ظل الظروف الراهنة والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد سعد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأشارت إلى أن الحملة جرت في وجود سكرتير عام حي غرب المهندسة زينب السيد وإدارة رخص المحال وخالد حامد مفتش بإدارة المتابعة بالمحافظة، حيث تم المرور على عدة سناتر للتأكد من إغلاقها، وهى سنتر الإسكندرية وسنتر لطفى الفرع الأول وسنتر لطفى الفرع الثانى وسنتر الأوائل وسنتر عماد جودة، وتم عمل محاضر بالغلق وفض الأختام مسبقا من الحى لهذه السناتر في قسم الشرطة.

وأوضحت أن حصيلة المراكز التي جرى غلقها على مستوى الإدارة بلغ 25 مركزا (سنتر) دروس خصوصية مخالف.

وأشارت «نادية» إلى تشكيل لجنة من الإدارة ممثل بها أعضاء من الاتصال السياسى، وأمن الادارة، والشؤون القانونية لتنفيذ حملات مفاجئة بالتنسيق مع حى غرب، لشن حملات دورية مفاجئة على سناتر الدروس الخصوصية على مستوى الإدارات التعليمية، لغلق المخالف منها تفعيلاً لإجراءات وضوابط مكافحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الغلق الفوري يأتى في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

وشددت على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لمنع أي تجمعات كبيرة من المواطنين مثلما الحال في المراكز والسناتر المخصصة للدروس الخصوصية.

وفى سياق متصل، تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة المخلفات والإشغالات حول أسوار المدارس، وتمت إزالة جميع الإشغالات حول مدرسة شجرة الدر الابتدائية وإزالة المخلفات والأتربة حول مدرسة أحمد الوكيل الثانوية بنات من خلال حملة مكبرة من سكرتير عام حى غرب المهندسة زينب السيد، ومسؤولى أشغال الطريق والرصد البيئى بالحى ومندوب من الرصد البيئى بالمحافظة ومندوب من إدارة النظافة وتجميل المدينة والأمن والاتصال السياسى بالإدارة.

مدير "غرب الإسكندرية التعليمية" تقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. والحصيلة ترتفع لـ25 (صور)

مدير "غرب الإسكندرية التعليمية" تقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. والحصيلة ترتفع لـ25 (صور)

مدير "غرب الإسكندرية التعليمية" تقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. والحصيلة ترتفع لـ25 (صور)

مدير "غرب الإسكندرية التعليمية" تقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. والحصيلة ترتفع لـ25 (صور)

مدير "غرب الإسكندرية التعليمية" تقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. والحصيلة ترتفع لـ25 (صور)