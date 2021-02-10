شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان وبنك مصر يبحثان تطوير مستشفى بدر الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك في لقاء مثمر استهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين في العديد من الموضوعات ومجالات العمل المشتركة، وفي بداية اللقاء وجه رئيس جامعة حلوان الشكر لجميع القائمين بالعمل في البنك لما حققوه من نتائج أعمال لخدمة جميع منتسبي جامعة حلوان.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين الجامعة وبنك مصر لدعم خطة تطوير العشوائيات وآليات التنفيذ في إطار الجهود المجتمعية للجامعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة في المناطق المحيطة بالجامعة وغيرها وإحداث تغيير بناء وهادف ومثمر للمواطن والبيئة التي يعيش فيها، وفقا لخطة الدولة للتنمية المستدامة.

كما ناقش رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة بنك مصر سبل دعم وتطوير مستشفى بدر الجامعى، للارتقاء المستمر بالخدمات التي تقدمها إلى المواطنين واستكمالاً لجهود تطوير المنظومة الصحية التي تقوم بها الجامعة من أجل تحديث ورفع كفاءة البنية التحتية والقدرة الاستيعابية لمستشفياتها لتوفير الخدمة الصحية على أعلى مستوياتها.