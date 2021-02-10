شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، لليوم الثاني، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور المسافرين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

وأضاف المصدر أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد إضافي من السيارات لنقلهم بين الجانبين.

يذكر أن السلطات المصرية فتحت المعبر الأسبوع الماضي ولمدة ٤ أيام متتالية استثنائيًا لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى البلاد قادمًا من قطاع غزة 4205 مسافرًا، بينما غادر البلاد إلى قطاع غزة 2702 مسافر.