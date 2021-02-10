شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين في انقلاب سيارة نصف نقل بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخصان بإصابات متوسطة في انقلاب سيارة أثناء سيرها على الطريق الرئيسي في منطقة وسط سيناء وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الرئيسي بمنطقة وسط سيناء«الإسماعيلية/ الجفجافة/ الحسنة»، في منطقة الجفجافة بمركز الحسنة، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات متوسطة، وتم نقلهما إلى نقطة إسعاف الجفجافة، ثم أعيد نقلهما إلى مستشفى الإسماعيلية الجامعي في محافظة الإسماعيلية، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.