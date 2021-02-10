شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القناة الإيطالية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس ونهائي كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث عشاق النادي الأهلي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس فى المركز الثالث من كأس العالم للأندية 2021 للفوز بالميدالية البرونزية ، وكذلك مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين فريقي البايرن وتايجرز والقنوات الناقلة ، ومن أهم تلك القنوات المفتوحة هي قناة 20 ميديا ست المفتوحة الإيطالية 20Mediaset ونقدم تردد القناة الإيطالية المفتوحة على جميع الأقمار الصناعية التى تعمل عليها.

حدد فيفيا يوم الخميس 11 فبراير الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة للعب مباراة البايرن وتايجرز الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي لدولة قطر المحلي وهو ذات التوقيت في المملكة العربية السعودية ويتم لعب المباراة استاد المدينة التعليمية بدولة قطر.

تحدد يوم الخميس 11 فبراير ليكون موعدًا مباراة الأهلي وبالميراس في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي فى قطر وأيضًا السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

تتخصص قناة ميديا ست الإيطالية المفتوحة فى تقديم البطولات الدورية الأوروبية والبطولات العالمية والدوري الإيطالي وتبث برامجها منذ إبريل عام 2018.

20Mediaset SD/HD

قناة 20 ميديا ست المفتوحة تقدم بثها على القمر الصناعي Eutelsat 5 West A ويمكن استقبالها على الأجهزة التى تدعم Multistreamوبيانات جهاز الاستقبال هي : DVB-S2/8PSK / MPEG-2 / MPEG-4 / Multistream / PLS: Gold+ / 262140 .

تردد قناة 20 ميديا ست الإيطالية المفتوحة على القمر الصناعي Eutelsat 5 West A

القمر الصناعي : Eutelsat 5 West A

التردد : 12522

الاستقطاب : عمودي

معامل الترميز: 35500

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

وتقدم تبث القناة 20 ميديا ست الإيطالية على القمر الصناعي هوت بيرد

القمر الصناعي : Hot Bird 9 (13 c)

التردد : 11919

الاستقطاب : عمودي

معامل الترميز: 29900

معامل التصحيح: DVB-S2 QPSK 5/6

التشفير: ناجز افيشن

كما تبث القناة 20 ميديا ست الإيطالية على القمر الصناعي هوت بيرد آخر

القمر الصناعي : Hot Bird 1-9 (13 c)

التردد : 11432

الاستقطاب : عمودي

معامل الترميز: 29900

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 3/4

التشفير: ناجز افيشن