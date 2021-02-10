شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة وشبورة مائية صباحية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت درجات الحرارة في مختلف مدن محافظة شمال سيناء، حيث سجلت درجات الحرارة أعلي من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وغطت الشبورة المائية الكثيفة مختلف مدن المحافظة، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن العريش وبئر العبد والحسنة ونخل بوسط سيناء.

وطلبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين من أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

بدورها، أعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على أنحاء الجمهورية، ورياح مثيرة للأتربة.