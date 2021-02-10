شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: التفتيش على 335 منشأة واستخراج 83 شهادة قياس مهارة بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بالتفتيش على 335 منشأة وتسجيل 12 مخالفة، بالإضافة إلى بحث 6 شكاوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالى.

وأوضح فريد سنوسى، مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يناير الماضى- أن المديرية قامت بتعيين 4 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 17 طالب عمل.

وأضاف أنه تم استخراج 83 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعقد 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 38 متدرباً.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 77 منشأة، والقيام بـ 9 حملات تفتيشية ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 11 محضر سلامة وصحة مهنية.