شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يبحث مع بنك مصر دعم تطوير مستشفى بدر الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان مع محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى لقاء استهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين في العديد من الموضوعات ومجالات العمل المشتركة، وفى بداية اللقاء وجه رئيس جامعة حلوان الشكر لجميع القائمين بالعمل فى البنك لما حققوه من نتائج أعمال لخدمة جميع منتسبي جامعة حلوان.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين الجامعة وبنك مصر لدعم خطة تطوير العشوائيات و آليات التنفيذ فى إطار الجهود المجتمعية للجامعة التى تهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة و المستدامة في المناطق المحيطة بالجامعة وغيرها وإحداث تغيير بناء وهادف ومثمر للمواطن والبيئة التى يعيش فيها، وفقا لخطة الدولة للتنمية المستدامة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، ناقش الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر سبل دعم و تطوير مستشفى بدر الجامعى للارتقاء المستمر بالخدمات التى تقدمها إلى المواطنين و استكمالاً لجهود تطوير المنظومة الصحية التي تقوم بها الجامعة من أجل تحديث ورفع كفاءة البنية التحتية والقدرة الاستيعابية لمستشفياتها لتوفير الخدمة الصحية على أعلى مستوياتها.