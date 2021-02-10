شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مشاركة 1523 محلاً تجارياً بالاوكازيون الشتوى ورصد 73عرضا وهميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الوزارة ان عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون خلال الثلاث أيام الماضية بلغت 1523 محلاً تجارياً، وعلى المحال التجارية أن تتقدم بطلبات لمديريات التموين للمشاركة فى الأوكازيون.



وأوضحت الوزارة أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون الشتوى تنوعت ما بين 82 محال قطاع أعمال و1395 قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة عدد 11 محال قطاع تعاونى و35 قطاع استثماى.

أكدت الوزارة أن عدد المحاضر التي حررت منذ بدء الاوكازيون بلغت 76 محضر تنوعت ما بين ( 3 محاضر عدم إعلان، 73 محضر أوكازيون وهمى).



وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات تتم خلال تسوقهم فى المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات قد تصل إلى 50%، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.