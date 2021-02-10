شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توفير مراجعات بمادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة اليوم الأربعاء فى مادة الأحياء تخص طلاب الثانوية العامة، ويمكن للطلاب متابعة الشرح فى السابعة مساء.

وقالت وزارة التربية والتعليم: لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، تابعوا البث المباشر لمراجعة الوحدة الأولى الدرس الثاني "الحركة في الكائنات الحية" في مادة الأحياء"، ويمكنكم كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث، موضحة أن من يقدم المراجعات معلمين أصحاب كفاءات وخبرة فى تخصصاتهم.

كدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خطة تطوير المناهج التعليمية والكتاب المدرسى وآليات التقييم، تركز على مناهج الرياضيات والعلوم واللغات بجميع المراحل التعليمية مع تطوير التعامل مع اللغات من حيث التناول وأساليب التوصيل إلى المتعلم " الطلاب"، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة المناهج مع تحقيق الاستفادة من الموارد التعليمية المتاحة وخاصة بنك المعرفة، للوصل إلى تنمية قدرات التفكير وحل المشكلات ومهارات وقدرات العمل الجماعى لدى الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أن تطوير الكتاب المدرسى يتم من خلال المراجعة المستمرة لجميع الكتب القائمة من حيث المحتوى والتصميم مع توفير البدائل الأكثر اقتصادا للكتاب من خلال اتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم وأسطوانات مدمجة وتحويل كتب بعض المواد الدراسية إلى كتب تفاعلية إلكترونية لجميع المواد الدراسية بجميع المراحل، مشيرة إلى أن تطوير نظم التقويم يتم من خلال تطوير فلسفة التقويم وأساليب التقويم وأدواته ما بين تقويم شامل وتقويم قومى مقنن وإلكترونى.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلم المدرسي أو المدرس هو أحد أهم أعمدة منظومة التعليم ولذلك فإن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التعليم العالي فيما يتعلق برفع المستوى المهاري والمهني للمعلم، فلأول مرة يتم إضافة مقررات ومناهج بكليات التربية بالجامعات لتأهيل طلاب كليات التربية للعمل كمدرسين بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي وفق أحدث النظم والمعايير التعليمية العالمية، كما زادت عدد ساعات التدريب العملية الخاصة بتدريب طلاب كليات التربية في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمراحلها المختلفة.