شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم ورشة عمل حول تطوير المجلات العربية فى مجال الاتصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تنظيم الورشة الثانية للدراسات العليا اون لاين وعنوانها "تطوير المجلات العربية فى مجال الاتصال والإعلام للوصول إلى العالمية" يوم الخميس 25 فبراير الحالي ويتحدث فيها الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية إن هذه الورش تأتى فى اطار خطة متكاملة لتطوير الدراسات العليا والبحوث بالكلية خصوصا وأن الكلية قد انتهت من إعداد مشروع لائحة جديدة للدراسات العليا وفق نظام الساعات المعتمدة لتراعى الاتجاهات المتطورة لبحوث ودراسات الإعلام في جامعات العالم المتقدمة وتستهدف تطوير قدرات الباحثين والارتقاء بمستوي البحوث التي تنتجها الكلية لتراعي احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في مختلف تخصصات الاتصال والإعلام.

كانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عقدت جلسة نقاشية بعنوان "أدوات الذكاء الاصطناعى وصناعة المحتوى الإعلامي" ، ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السادس والعشرين، تأتى الحلقة النقاشية ضمن الشراكة بين المؤتمر ومؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعى للبحث والاستشراف، ومقرها دولة الإمارات العربية.