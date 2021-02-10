دعاء تطلب الخلع: "عمل حادثة بالعربية.. فقالي وشك وحش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقامت "دعاء" دعوى قضائية أمام محكمه الأسرة بالتجمع الخامس تطلب الخلع من زوجها، مبررة طلبها "عمل حادثة ونزل فيا ضرب وشتيمة".

قالت الزوجة إنها تزوجت "محمود. ع" (33سنة)، تاجر جملة، وحاصل على بكالوريوس تجارة، وخلال 3 سنوات زواج رزقا بطفلة تبلغ من العمر سنتين.

وأضافت انها تعرّفت على صفاته ومميزاته خلال فترة الخطوبة، ولم يظهر لديه أي عيوبه "شوفته شخص لابد التمسك والزواج منه، فهو شخصية بشوشة ومتدين وميسور مادياً".

وتابعت "لاحظت بعد الزواج صوته العالي وخلقه الضيق ولا يريد التحدث والتفاهم بل يريد تنفيذ كلماته فقط بدون مناقشه حتى لو غلط، تعودت على طبعه، واستمرت حياتنا الزوجيه حتى بعد إنجابي طفلتي، اعتقدت وقتها بأنه سوف يغير طبعه من أجل طفله، إلا أنه لم يغيره".

تكمل الزوجة قائلة: "جوزي غيّر عربيته القديمة بعد حصوله على قرض شهري، وبعد الاتفاق معه على خروجي كل أسبوع يوم بالعربية، لم يفعل ذلك إلا بعد أشهر حتى شعر بضيقي، وقتها اقترح عليَّ الخروج والأكل خارج المنزل، وافقت وخرجنا وبعد قضاءه اليوم كسر زوجى الإشارة وعمل حادث كبير لم يحدث لنا شئ بل السيارة هى التى تعرضت للتكسير، نقلنا وقتها الناس الموجودة بالشارع إلى أقرب مستشفى".

واختتمت دعواها : "لم يفعل زوجي شئ إلا ضربى وإهانتي، ويردد كلماته الغريبة "أنتي السبب وشك وحش، يارتني منزلتش بيكي"، لم أفعل شيء إلا ذهابي لمنزل أهلي، وشرحت الوضع لشقيقي الأكبر، فقام بمكالمته على هاتفه وبعد الحضور اختلفه وتشاجرو سويا، وطالت المشادة الكلامية بينهم شهور، بسبب رفضه الطلاق".

ولجأت الزوجة لمحكمة الأسرة حيث أقامت دعوى خلع تحمل رقم 2660 لسنة 2019 ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.