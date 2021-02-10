شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دقيقة متوسط تأخير القطارات اليوم بين القاهرة / أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغ متوسط تأخير القطارات بين القاهرة / أسيوط ٤٠ دقيقة وذلك وفقا لبيان السكة الحديد عن متوسط التأخير اليوم الأربعاء للقطارات.

وأرجعت الهيئة سبب التأخيرات إلى أعمال التطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أما عن متوسط تأخير القطارات على معظم الخطوط الرئيسية فهي:

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٤٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط لمدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان لمدة ٢٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٢٥ دقيقة: خط

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٥ دقيقة