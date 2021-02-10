شكرا لقرائتكم خبر عن رفع المركب القديم من نهر النيل بكفر شكر.. ووضع أخرى مطابقه للمواصفات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه تقرر رفع المركب القديم الذي كان يمثل خطر على أرواح المواطنين خلف ديوان مركز الشرطة من مياه نهر النيل وتأمين سير المركب الجديد الذي تم وضعه مطابق للاشتراطات والسلامة والمواصفات القانونية بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

بالاشتراك مع المقدم ياسر عبدالواحد نائب مأمور مركز شرطة كفر شكر ومدير شرطة المسطحات المائية ببنها ورئيس مباحث شرطة المسطحات المائية ببنها.

قال رئيس المدينة أن المركب القديم كانت تربط بين القليوبية والمنوفية وتم رفعها ووضع أخرى مطابقة للمواصفات حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين من أي مخاطر تهدد حياتهم.

مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لرصد أي مشكلات بالمدينة وقرى الوحدات المحلية لحلها فورا لراحة المواطنين.