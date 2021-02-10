شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد لـ«النواب»: ساهمنا في آلية تمويلية لأصحاب مكامير الفحم لتطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريراً حول جهود وزارة البيئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، حيث أكدت فؤاد خلال التقرير على أن وزارة البيئة تقوم بتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم دعم شركات إنتاج الفحم النباتى وتم وضع كافة الاشتراطات والضوابط البيئية لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى في أماكنها الحالية.

وتابعت وزيرة البيئة أنه تم تطوير آليه تمويلية لتلك الشركات من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة 20٪ مقدمة من وزارة البيئة لمساعدة أصحاب المكامير على تطويرها، حيث تم تقديم التمويل لعدد 17 مستثمر بإجمالى حوالى 6 مليون جنيه.