شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرة واقف لو سمحت.. نوع جديد من تذاكر القطارات.. اعرف قواعد صرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد طرح 20% تذاكر إضافية على إجمالي مقاعد كل قطار من القطارات المكيفة والروسية الجديدة تحت مسمى "تذكرة واقف"، ويقدم الخليج 365 فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه النوعية من التذاكر خلال التقرير:

1- تسمح هذه النوعية من التذاكر للركاب استقلال القطارات دون أن يكون لهم أحقية الجلوس على مقعد طوال الرحلة بالقطار.

2- هذه النوعية من التذاكر يتم صرفها للجمهور على شبابيك الحجز بالمحطات متى اكتمل حجز المقاعد الشاغرة بكل قطار.

3- السكة الحديد تسمح باستقلال 20% زيادة عن طاقة كل قطار بناء على تكليف المهندس كامل الوزير وزير النقل.

4- يتم إتاحة عملية صرف تذكرة واقف لمن يرغب من جمهور المسافرين.

5- تستهدف هذه النوعية من التذاكر تجنيب حاملها غرامات استقلال القطارات بدون تذكرة.

6- حامل هذه النوعية من التذاكر يستقل القطار لكن غير مسموح له الجلوس على مقعد ويظل واقفا طوال الرحلة.

7- السكة الحديد تقوم بطرح هذه النوعية من التذاكر متى تم حجز كافة مقاعد عربات القطارات.

8- يتم حجز تذاكر واقف للراكب فى حالة اكتمال حجز مقاعد القطار والتدوين على التذاكر عبارة "تذكرة واقف".

9- هذه التذكرة تسمح للراكب استقلال القطار وترفع عنه دفع الغرامة التى تتراوح بين 100 و30 جنيه وفق درجة عربات القطار.

10- يقوم الراكب بشراء هذه التذاكرمن شباك الحجز قبل استقلال القطارات لأنه إذا انتظر لشرائها داخل القطار سيظل واقفا طوال الرحلة أيضا مع دفع الغرامة المقررة.