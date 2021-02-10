شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق "الإسماعيلية – القاهرة" ومحور 30 يونيو بسبب الشبورة الكثيفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مرور الإسماعيلية، غلق طريق "الإسماعيلية – القاهرة" ومحور 30 يونيو وكذلك طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، التى تتواجد بشكل كثيف على جميع الطرق المؤدية إلى الإسماعيلية والقاهرة.

وأهابت إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، قائدى السيارات المسافرين علي طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومحور 30 يونية، والمسافرين علي محور 30 يونيو والقادمين من السويس والعين السخنة إلي الإسماعيلية وبورسعيد، وبالانتظار وعدم القيادة إلى الطريق لحين زوال الشبورة وإعادة فتح الطرق مرة أخرى، نظرًا لوجود شبورة مائية كثيفة، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، والإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 26، وبورسعيد الصغرى 15 العظمى 21، السويس الصغرى 13 والعظمى 25، والزقازيق الصغرى 13 والعظمى 25، ودمياط الصغرى 14 والعظمى 21.

غلق طريق الإسماعيلية – القاهرة بسبب الشبورة المائية الكثيفة

غلق طريق الإسماعيلية – القاهرة بسبب الشبورة المائية الكثيفة

غلق طريق الإسماعيلية – القاهرة بسبب الشبورة المائية الكثيفة

غلق طريق الإسماعيلية – القاهرة بسبب الشبورة المائية الكثيفة