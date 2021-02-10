شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: أصبحنا رقما مهما في المعادلة الأثرية والسياحية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، ان بنى سويف مركزا أثريا ورقما مهما في المعادلة الاثرية والسياحية في مصر فالمحافظة تحتوى على كنوز أثرية وتاريخية شاهدة على كافة العصور بداية من الفرعوني والروماني إلى القبطي وصولاً للعصر الإسلامي.

وأضاف المحافظ: «ناقشت مع الدكتور أحمد حميدة المشرف العام على متاحف مصر الوسطى، وفي حضور سعاد فايز مدير عام متحف الآثار بالمحافظة، والدكتورة ماريا لوندي رئيس قسم التربية المتحفية بمتحف آثار بني سويف، أنه سيتم إنشاء متحف إقليمي للآثار ببني سويف».

وتابع: «لدينا خطة للنهوض بقطاعى الآثارو السياحة لمدة 5 سنوات مقبلة»، والتي شهدت عدداً من الخطوات الجادة والخروج لحيز التنفيذ، شملت كافة الجوانب، والعمل على استغلال كافة المقومات الأثرية والسياحية والطبيعية بجانب السعى لدعم البنية التحتية وبيئة الأعمال التي تتطلبها نقلة سياحية منشودة.

استطرد: «ناقشت مع المشرف العام لمتاحف مصر الوسطى الجهود المبذولة لتذليل عقبات استثمار متحف بني سويف ضمن جهود النهوض بالقطاع الأثري والسياحي، وتحقيق أفضل استفادة من أصل من أصول الدولة وإعداد تصور متضمن خطوات عملية لتذليل مشكلاتها والوصول إلى لحلول مناسبة بديلة».

