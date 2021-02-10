شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الطب البيطري» ببني سويف: حصنا 3063 ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري، إن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها، قد بلغ 3063 رأس بواقع 2669 رأس من الأبقار و394 من الجاموس وذلك بعد مرور 3 أيام على انطلاق الحملة القومية ضد امراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وأضاف مدير البيطري أنه، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية ،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية.

وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.