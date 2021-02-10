شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال الرصف بمدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة ، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

حيث تفقد المهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، المقترح لرصف طريق النهضة الفخراني وصولاً بطريق حطيبة، بطول ١٣٠٠ متر، بالتنسيق مع قسم التخطيط بمجلس مدينة بلطيم، وذلك ضمن خطة مدرية الطرق بكفرالشيخ، لتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

وأشَرف احمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي استكمال أعمال التطوير والرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بمزلقان السكة الحديد لبياض التابع لقرية ابشان، وذلك ضمن خطة الوحدة برفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وأشرَفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي أعمال وضع طبقه من السن الأبيض بطول ١٥٠ م تقريباً وعرض٣.٥ م تقريباً بشارع مكنة الطحين بقرية شباس الملح، بالإضافة الي عمل حملة نظافة ووضع طبقة من السن الأبيض بشوارع المقابر، بمشاركة شباب المجتمع المدني.

أكد محافظ كفرالشيخ، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

استمرار أعمال الرصف

استمرار أعمال الرصف

استمرار أعمال الرصف

استمرار أعمال الرصف