شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. تواصل المحادثات بين الأطراف الليبية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني تتواصل المباحثات الليبية للمرة الثالثة بمدينة الغردقة اليوم الأربعاء في إطار استكمال ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق من قبل اللجنة القانونية المشكلة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وركزت المباحثات امس الثلاثاء على مسألة إجراء الانتخابات الليبية، بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح.ومناقشة اجراء الاستفتاء على الدستور ووضع الأطر التأسيسية للمرحلة الانتقالية المقدرة بنحو 10 أشهر بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري وإزالة العراقيل المتعلقة بقانون الانتخابات، والنظام الدستوري الذي سوف ينظم عمل هذه المرحلة وينظم عمل الحكومة والمجلس الرئاسي.

ودخلت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، يوم السبت الماضي، بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة وموحدة، ستكون مهمتها التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، وسيحاول قادتها إعادة توحيد مؤسسات البلاد وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.

و يشارك في المحادثات الليبية خبراء قانون ودستوريين ليبيين، مع رئيس المفوضية للانتخابات عماد السايح، بمشاركة اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، والبعثة الأممية

كانت محافظة البحر الأحمر قد شهدت الشهر الماضي الإجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا، الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وعقد في مدينة الغردقة وشهد الاحتماع اتفاق وفدا مجلسي النواب والدولة الليبيين على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وتحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء