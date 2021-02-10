شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة إنشاء أول شركة متخصصة فى نقل أصحاب الهمم خلال المؤتمرات والمعارض والبطولات الرياضية بطريقة حضارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ أحد رجال الأعمال والذى طرح فكرة إنشاء اول شركة متخصصة فى نقل اصحاب الهمم خاصة انه في ظل عدم وجود اى شركات متخصصة فى هذا المجال بمصر والتى ستساعد اصحاب الهمم على الكراسى المتحركة والتى لا يتوفر لهم اية وسيلة نقل متحضرة تراعى اعاقتهم خاصة المشاركين منهم فى المؤتمرات والمعارض والبطولات الرياضية مما يساهم فى تنشيط السياحة الميسرة بمدينة شرم الشيخ

قد رحب المحافظ بالفكرة على ان تتم الدراسة الوافية لهذا المشروع واتخاذ كافة الموافقات اللازمة وفقا للقانون لتنفيذه