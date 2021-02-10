تحديث المنظومات الأنية بالكاميرات البانورامية لتأمين مدن محافظة جنوب سيناء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحديث المنظومات الامنية بالكاميرات البانورامية لتأمين مدن محافظة جنوب سيناء

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا مع اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس ادارة الشركة العربية العالمية للبصريات بمقر الشركة بالقاهرة ، للوقوف على الاعمال التى تنفذها الشركة بمحافظة جنوب سيناء ، والمتمثلة فى مراقبة المحاور الرئيسية وتطوير مضمار الهجن و انشاء مضمار الخيل و قرية التراث بمدينة شرم الشيخ و تطوير قاعات الاجتماعات و الازمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء و ممشى اهل مصر بمدينة طور سيناء، و منظومات تأمين مدينة سانت كاترين وربطها بمنظومة موحدة مع كافة منظومات تأمين مدن المحافظة.

وفى نهاية اللقاء اهدى رئيس مجلس ادارة الشركة العربية العالمية للبصريات درع الشركه الى محافظ جنوب سيناء تقديرا لجهودة .