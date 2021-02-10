شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتطبيق القانون بكل حزم، حفاظاً على صحة المواطنين، وغلق مراكز الدروس الخصوصية، قطع التيار الكهربائي عنها، أشرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، تنسيقا مع نائب رئيس المدينة أحمد عيسى، وأغلقت مراكز الدروس الخصوصية، بمدينة دسوق.

وأسفرت عن غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية.

وقال عيسي إن «الحملة مستمرة يوميا على اوقات مختلفة من اليوم بمشاركة لجنه مشكله بهذا الخصوص حفاظا على صحة الطلاب وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا».