شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: المعدات المشاركة فى تطوير شبكات القرى محلية الصنع بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جميع المعدات والمقاولون الذين سيشاركون فى مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء بـ150 مركزا ضمن مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى المعيشة بهذه المراكز، سيكونوا محليين بنسبة 100%، موكدا أن الهدف من هذا القرار هو تشجيع الصناعة المحلية.

أوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، موضحا أن وزارة الكهرباء تشارك من خلال شركات التوزيع التابعة لها فى هذه المبادرة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية في 150 مركزا.

وأشار الوزير إلى أن تطوير شبكات الكهرباء بـ150 مركزا ضمن مبادرة حياة كريمة ستتم على 3 مراحل ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى والتى تضم حوالى 50 مركزا ستبلغ التكلفة الإجمالية المبدئية حوالى 23 مليار كمرحلة أولى.