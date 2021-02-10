شكرا لقرائتكم خبر عن 74% من القراء يؤيدون تكثيف الحكومة حملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحكومة حملات توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، طالب غالبية القراء بتكثيف الحكومة حملات توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

وأيد 74% من القراء تكثيف الحكومة حملات توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، بينما عارض 26% من القراء تكثيف الحكومة حملات توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.



