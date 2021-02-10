شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تعيد فتح 3 طرق مغلقة بعد وضوح الرؤية مع انتشار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور فتح جميع الطرق المغلقة بعد تحسن الرؤية التى تسمح بمرور السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، أغلقت 3 محاور رئيسية، منها طريق إسكندرية الصحراوى، العلمين الصحراوى، والطريق الدولي الساحلي القادم من دمياط اتجاه كفر الشيخ لوجود شبورة بالتنسيق مع ادارة مرور دمياط وكفر الشيخ لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية امام قائدى السيارات، منعا لوقوع الحوادث المرورية. اهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.