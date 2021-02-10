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لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، أهم الخطوات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء، وفيما يلى أهم الخطوات:

 

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

 

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

 

3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع.

 

4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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