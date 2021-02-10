شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني حالة خلال شهر.. الفنانة بسمة الكويتية ترتد عن الإسلام وتعتنق اليهودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الفنانة بسمة الكويتية، ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية، في ثاني واقعة خلال أسابيع قليلة، بعد المذيع محمد المؤمن الذي اعتنق الديانة المسيحية.

ونشرت الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تقول فيه: «أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية»، وفق ما قالت.

واختتمت حديثها بقولها: «لا ولاء ولا انتماء».

وكان المذيع الكويتي محمد المؤمن قد أعلن أنه اعتنق الديانة المسيحية في مقطع فيديو تداوله مستخدمو التواصل الاجتماعي عبر«تويتر».