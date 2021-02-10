شكرا لقرائتكم خبر عن شاب فرنسي طبق المثل المصري وباع الهواء في زجاجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سردت الإعلامية قصواء الخلالي، من أحد الكاتب الهامة للكاتب «جيرد هوشين»، والذي صدر عام 2015، وفيه يسرد الكاتب أغرب الأشياء التي تباع حول العالم تحت عنوان أنا أكسب نقودي بطريقة لا يتخليها أحد، موضحة أن هناك بعض الأشخاص يكسبون رزقهم من طرق لا يتخيلها أحد،

وتابعت الخلالي، خلال تقديمها برنامج المساء مع قصواء، والمذاع عبر فضائية TEN، أن الكاتب بها أشياء مفيدة للقراء، قائلة: «اخترنا من الكاتب قصة مرتبطة شوية بثقافتنا المصرية عارفين لما نقول فلان بيبع الهواء، وفعلا النظرية دي اتطبقت».

وأضافت الخلالي: «الفكرة نفذها طالب فرنسى في ذلك الوقت اسمه»أنطوان ديبلاي «قرر يبيع الهواء الخاص بمسقط رأسه ببلدته الريفيه»مونتكوك«بجنوب غرب فرنسا بعد تعبئتها في علب محكمة وبسعر 7.5 دولار للعلبة الواحدة والغريب أن البعض بدء بالفعل في الإقبال على شراءها والأغرب أن ذلك الطالب جمع من تلك التجارة موالا كثيرة».