شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم زراعة قمح المصاطب على زيادة الإنتاج وتوفير المياه؟ اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر" الخليج 365 "، عدد من الفوائد التي أصدرها معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة لزراعة محصول القمح على المصاطب لزيادة الإنتاج وتوفير المياه.

-توفر كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة وانتظام توزيع "البذرة " فى الحقل.

-انتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة.

- تساعد على توفير وترشيد إستهلاك مياه الرى.

-تساعد في زيادة سرعة الإنبات ونسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها.

-تعمل على زيادة المحصول من الحبوب عن الزراعة البدار فى احواض او على خطوط.

-تساهم في إمكانية استعمال الماكينات المجهزة للتسميد بالجرعة التنشيطية مع الزراعة.

-سهولة استخدام الكومباين فى الحصاد ورفع كفاءة عملية الحصاد.

-الزراعة بالسطارة على مصاطب تتم من خلال عمل المصاطب وزراعة القمح عليها.

-يتم الرى فى المسافات بين المصاطب فقط بحيث لاتصل المياه إلى ظهر هذه المصاطب.

-تتسم بانخفاض تكاليفها حيث أنها توفر تقاوى بمعدل 50%.

-توفر مياه الري، حيث يتم الري بين المصاطب، وعائد متمثل في زيادة الإنتاج بنحو 25%.

كانت وزارة الزراعة ، قامت بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج للموسم الشتوى وخاصة الأسمدة والتقاوى ، وعمل حملات بحقول الزراعات على رأس الغيط لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، وخاصة من محصول القمح المحصول الأول ، ومتابعة طرح 7 أنواع تقاوى بالسعر المدعم ، وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن التلاعب في أسعار التقاوى.

وقال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي فإن الإدارة تقوم بتوفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية مع ضراوة الالتزام بإتباع السياسة النصفية لكل محصول لتحقيق أعلى انتياحيه ، مضيفا إن أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة من اجل دعم المزارعين كما أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تابعة لوزارة الزراعة ولا تهدف لتحقيق الربح.