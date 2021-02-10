شكرا لقرائتكم خبر عن كلية اللاهوت بالكنيسة الأسقفية تنظم اليوم ندوة "التلمذة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية اللاهوت بالكنيسة الأسقفية محاضرتين، اليوم الأربعاء، ندوة عن "التلمذة" يقدمها "مارك ديفير" رئيس مؤسسة mark 9 وهي منظمة مختصة بخدمة الكنائس وقادتها بأمريكا، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويتضمن اليوم محاضرتين الأولى في السادسة والنصف مساء والثانية في الثامنة على أن تكون المحاضرات متاحة للجمهور من خلال الحجز المسبق على صفحة كلية اللاهوت، مع مراعاة الإجراءات الإحترازية و التباعد الاجتماعي إذ يقتصر الحضور على 100 شخص في كنيسة تتسع لألف.

الجدير بالذكر إن مفهوم التلمذة هو تعبير يستخدم عن التعليم المسيحي بحسب كلمة الله و الكتاب المقدس وتعتبر التلمذة ركيزة أساسية في الحياة المسيحية لأنها تساعد المؤمنين على التشبه بالمسيح.

وتأسست كلية اللاهوت الأسقفية عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للخدمة كقساوسة من أجل خدمة الكنيسة، وكلية اللاهوت الاسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، وتأسست عام 2005.

وبلغ عدد الملتحقين أكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، أما درجة الدبلوم فالدراسة بها لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.