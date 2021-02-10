شكرا لقرائتكم خبر عن 500 محل يشاركون فى الأوكازيون الشتوى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2021، وإصدار مديريات التموين بالحافظات التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة، حيث كشف تقرير رسمى للوزارة عن مشاركة العديد من المحلات في عروض تخفيضات الأسعار.

وتابع، أن عدد المحلات التى شاركت في الأوكازيون فى أول يومين بلغت 500 محل، وأنه يتم تقديم تخفيضات فى أسعار المنتجات وفقا لرغبة المحل المشارك شريطة أن تكون نسبة التخفيضات حقيقية، وهى نفس النسبة التى يتم الإعلان عنها، مع التزام صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

فيما يقوم قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بشن حملات مستمرة على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون، كما يتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة للمرور على اكثر عددا من المحلات والأسواق المختلقة بالمحافظات ومن يثبت تلاعبه فى التخفيضات، يتم تحرير محاضر ضده وإحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تيسير إجراءات حصول المحلات التجارية على تصاريح للمشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى لانتعاش حركة التجارة الداخلية، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابي على المستهلك، كذلك تواصل مديرى المديريات بالتواصل مع الجمهور مباشرة من خلال الجولات الميدانية وأيضا التأكد من مدى توافر السلع وجدية العروض المقدمة للمواطنين.

وجدد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المطالبة للمواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التى يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء، لافتا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذلك تنشيط حركة البيع للتجار.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أصدر فيه قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بعض النصائح للمواطنين خلال حصولهم على المنتجات، وهى فرز الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فأنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري، والحصول على فواتير بالسلع، التي يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، والتعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.