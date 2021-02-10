شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف اشتراطات تقديم الطعام للمصابين بكورونا أثناء العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الشروط التى يجب على أسرة المصاب بكورونا اتباعها قبل تقديم الطعام أثناء فترة العزل المنزلي والتى تتضمن فصل الأطعمة النيئة كاللحوم عن الأطعمة المطبوخة مع الحفاظ علي نظافة اليدين والمطبخ والأوانى وغسيل الفواكه والخضروات جيدا بالماء الجارى.

وقالت وزارة الصحة، إن الاشتراطات تتضمن طهى الطعام جيدا للتخلص من الميكروبات والحفاظ على الطعام فى درجة حرارة آمنة.

يذكر إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".