شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بسرعة تحويل بنك الدم إلى «تجميعي» بـ«إسنا التخصصي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، بأن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجهت توصيات للجنة الصحة بالبرلمان لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل بنك الدم إلى بنك دم تجميعي بمستشفى إسنا التخصصي، أستعداداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بالأقصر .

وأوضحت السلايمى، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسرعة الانتهاء من إنشاء واكتمال بنك دم تجميعي بمستشفى إسنا، حيث أنه صرح من صروح الطب في محافظة الأقصر بأكملها.

موضحة أن طلب الإحاطة تضمن، عدم وجود بنك دم تجميعي بمستشفى إسنا التخصصي، رغم توفر المكان المخصص لبنك الدم لم يتم إمداده بالمعدات اللازمة والاكتفاء به كبنك دم تخزيني، على الرغم من أن مستشفى إسنا التخصصي يخدم أكثر من ثلثي تعداد محافظة الأقصر، مما يضطر المريض لانتظار إحضار دم له من الأقصر والتي تبعد 60 كيلو مترا عن مركز إسنا، مما يؤدي غالبا إلى وفاة المريض قبل وصول أكياس الدم له، حيث أن إحضار أكياس الدم من الأقصر يستغرق عدة ساعات مابين السفر ذهابا وعودة، وأيضا حتى انتهاء المتبرعين من التبرع بالدم«.